Канада признана самой привлекательной страной для трудовых мигрантов

Канаду выбрали 24% опрошенных трудовых мигрантов со всего мира Фото: REUTERS

Почти четверть трудовых мигрантов предпочли бы переехать в Канаду для работы. Об этом стало известно по итогам совместного исследования компаний BCG и The Network.

Канаду выбрали 24% опрошенных трудовых мигрантов со всего мира. Также привлекательными для работы странами были названы США, Австралия и Германия, передает ТАСС.

В прошлом году первую строчку рейтинга заняли США и Австралия — страны набрали по 20%. Также подходящей для трудовой миграции посчитали Германию (19%) и Великобританию с Японией (по 14%).

Среди 17 тысяч респондентов из России только 47% выразили желание уехать в другую страну ради работы. В 2014 и 2018 годах эти показатели были равны 45 и 46 процентам. При этом представители других стран показали меньшую готовность к переезду ради работы.

Ранее Канада стала лидером среди стран, к которым положительно относятся граждане США. Также в список вошли Великобритания, Германия и Франция.