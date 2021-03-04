Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта под Калининградом показала ФСБ. Фото: кадр из видео

Федеральная служба безопасности России в четверг, 4 марта, опубликовала видео задержания подозреваемого в подготовке теракта под Калининградом. Террористический акт на одном из объектов энергетики на территории Калининградской области планировал гражданин России. На опубликованных в сети кадрах задержания злоумышленники сообщил, что является смертником.

Напомним, что по данным правоохранительного ведомства задержанный россиянин планировал теракт и вербовал жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности из-за «ненависти к действующей власти».

В ходе обыска у россиянина нашли СВУ, компоненты для изготовления взрывного устройства и «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

В отношении задержанного по факту подготовки к теракту уже возбудили уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.