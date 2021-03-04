Депутат Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

В России предложили отменить проверочные работы для школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы, которые весной должны будут сдать ученики 4, 5, 6 и 11-го классов. Соответствующее предложение она направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, объяснив его неактуальностью и неэффективностью подобных тестирований.

«Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников», — цитирует замечание Строковой RT.

Депутат добавила, что за отмену Всероссийской проверки выступили уже сотни учителей по всей стране. По ее словам, педагоги подписали не одну петицию, чтобы весеннее тестирование перестало быть обязательным.

«В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть возможность отмены Всероссийских проверочных работ (ВПР), поскольку они не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога», — заключила Строкова.

Инициативу прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил, что для отмены тестирования необходимо предложить альтернативу этой проверки знаний, передает телеканал «360».