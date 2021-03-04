Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев рассмотрят весной

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой сообщил, что законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, планируют внести в весеннюю сессию.

Толстой подчеркнул, что законопроект будет внесен вне зависимости от различных факторов, имея ввиду "желания врачей", пишет РИА Новости.

Новости о разработке соответствующего законопроекта появились еще в конце января 2021 года. Тогда проект должен был пройти процедуру общественного обсуждения.

Помимо этого, законопроект предполагает запрет на использование услуг суррогатных матерей для граждан РФ, не состоящих в браке.

Таким образом, правом "на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет.