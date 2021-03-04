Лидера оппозиции Армении Манукяна отпустили под подписку о невыезде Фото: REUTERS

Армянский следственный комитет в четверг, 4 марта, избрал для лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна меру пресечения в виде подписке о невыезде. Оппозиционеру инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя в республике, говорится в заявлении СК Армении.

- Вазгену Манукяну предъявили обвинение по статье 301 Уголовного кодекса за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде, - говорится в заявлении правоохранительного органа.

Напомним, что накануне СК Армении возбудил уголовное дело в отношении лидера оппозиции Вазгена Манукяна по статье о публичных призывах к насильственному захвату государственной власти. По данным следствия, в ходе акций протеста в Ереване, которые прошли 12 и 20 февраля 2021 года, Вазген Манукяна публично призывал к захвату власти, а также насильственному изменению конституционного строя Армении.

Вазген Манукян раньше был главой правительства и министром обороны Армении. После возникновения политического кризиса в ноябре минувшего года оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного кабмина, на случай если действующий премьер Никол Пашинян уйдет в отставку.