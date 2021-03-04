Игорь Артамонов: Поднимать стоимость социального обслуживания не будем

Социальное обслуживание на дому - важнейшая форма социальной поддержки, особенно в условиях пандемии. Фото: липецкаяобласть.рф

«Социальное обслуживание на дому получают те, кто больше всего нуждается в помощи, особенно в условиях пандемии. Поэтому поднимать стоимость обслуживания не будем», – сделал акцент на одной из важнейших социальных задач региональных властей губернатор Липецкой области.

Увеличение тарифов на надомное обслуживание было намечено со второго квартала текущего года. В результате стоимость минимального набора социальных услуг могла бы возрасти с 360 до 1200 рублей. Сюда входит доставка продуктов питания и товаров первой необходимости на дом, оказание помощи в приготовлении пищи, оплата услуг ЖКХ и связи, а также уборка помещений и приобретение медикаментов по рецептам врачей.

Таким образом, роста цен на надомное социальное обслуживание с 1 апреля в Липецкой области не будет. И это даже не смотря на то, что соседних регионах Центрального федерального округа подобные услуги уже обходятся местным жителям существенно дороже. Так в Тамбовской области эти расходы составляют 1500 рублей, Курской –1841 рубль, Белгородской – 2200 рублей. А средний показатель в ЦФО – 1564 рубля.

Надо добавить, что не платят за социальное обслуживание на дому, исключая дополнительные социальные услуги, одинокие участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние дети и граждане, чей доход в 2021 году ниже 14 917,5 рубля.

В Липецкой области на надомном социальном обслуживании находятся порядка 15 тысяч граждан. Из них свыше трёх с половиной тысяч на сегодняшний день обслуживаются бесплатно.