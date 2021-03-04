Как выглядит болид команды "Хаас" "Формулы-1" в сезоне-2021: представлена раскраска в цветах флага России

Пресс-служба команды "Формулы-1" "Хаас" представила новую ливрею болида на сезон 2021. Машина окрашена в цвета российского флага. Фото: twitter.com/Haas F1 Team

Пресс-служба команды "Формулы-1" "Хаас" представила новую ливрею болида на сезон 2021. Машина окрашена в цвета российского флага.

Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания "Уралкалий" из России, председателем совета директоров которой является Дмитрий Мазепин, отец Никиты. Новая машина получила название VF-21 и будет впервые протестирована 12 марта в Бахрейне.

Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания "Уралкалий" из России, председателем совета директоров которой является Дмитрий Мазепин, отец Никиты. Фото: twitter.com/Haas F1 Team

Российский гонщик Никита Мазепин перешел в "Хаас" в конце 2020. До этого он выступал в чемпионате "Формула-2". Вместе с ним в команду пришел Мик Шумахер, сын легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера. В дебютном сезоне Мазепин будет выступать под нейтральным флагом и без гимна страны.

Ранее российский гонщик Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine. В прошлом сезоне он был основным пилотом Alpha Tauri. Квят заявил, что рад присоединиться к Alpine и надеется внести свой вклад в развитие французской команды.