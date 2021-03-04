Глава МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче Закарпатья России

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил, что договорился о передаче Закарпатской Украины российской стороне за вакцину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в ходе беседы с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой извинился за шутку премьер-министра своей страны о передаче Закарпатья России. Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook в четверг, 4 марта.

Иван Корчок назвал слова Матовича «неуместными» и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, поскольку в Киеве несколько дней назад обсуждалось развитие отношений двух государств.

Напомним, накануне премьер-министр Словакии во время интервью на радио в шутку заявил, что договорился о передаче Закарпатской Украины российской стороне в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V». При этом он заявил, что никто никаких условий не выдвигал.

Украинское министерство иностранных дел шутку не оценило и потребовало от премьера Словакии официальных извинений. В МИД Незалежной отметили, что слова, затрагивающие территориальную целостность Украины, являются «категорически неприемлемыми». Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба даже предложил Матовичу «обменять несколько регионов Словакии».