Россия в 2020 году догнала Белоруссию по уровню продовольственной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам минувшего 2020 года Россия заняла по уровню продовольственной безопасности 24-е место среди 113 других государств и догнала по данному показателю Белоруссию. Об этом свидетельствует в четверг, 4 марта, Глобальный индекс продовольственной безопасности, который подготовили аналитики The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience уже в десятый раз.

В 2019 году РФ занимала в данном рейтинге 42-е место и набирала 69,7 балла из 100 возможных. По итогам прошлого года количество баллов России увеличилось до 73,7. Считается, что у стран, уже набрали более 60 баллов, уровень безопасности хороший, более 80 баллов — очень хороший. К последним, исходя из индекса, относятся лишь две страны – Финляндия и Ирландия.

Россия по уровню продовольственной безопасности вплотную приблизилась к Белоруссии. В последним списке республика находится на 23-м месте с 73,8 балла. Годом ранее Белоруссия занимала 36-ю строчку рейтинга и набирала 70,9 балла.

По наличию продуктов питания РФ находится в глобальном рейтинге на 34-м месте, а по качеству и безопасности еды – на 30-м. По одному критерию Россия даже обогнала Белоруссию - «доступность продуктов питания для населения».