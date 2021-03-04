Минздрав РФ допустил рост детской смертности на фоне пандемии

Показатель будет зависеть от качества выполнения социальных и плановых медицинских программ Фото: Иван МАКЕЕВ

В условиях пандемии коронавируса детская смертность в России может увеличиться. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

Во время научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19" она отметила, что в последние годы Россия успешно справлялась с детской смертностью. Однако во время пандемии возможны варианты, при которых она увеличится.

По словам Намазовой-Барановой, это зависит от того, как в России будут выполняться социальные и плановые медицинские программы.

Пандемия коронавируса может стать причиной роста сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Об этом заявили в Счетной палате России. Введенные ограничительные меры сказались на объемах оказания плановой медицинской помощи. Сохранить прежние объемы оказания медпомощи удалось только по онкологическим заболеваниям.