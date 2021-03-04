Песков подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин назначил руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева первым заместителем директора службы. Эту информацию в четверг, 4 марта, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Да, я подтверждаю, действительно, был такой указ президента. Королев назначен первым заместителем директора Федеральной службы безопасности, - сказал представитель Кремля.

Сегодня утром СМИ сообщили о назначении Королева первым заместителем директора ФСБ. По данным источников, указ об этом президент России Владимир Путин подписал еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием российского лидера.

Напомним, что до октября минувшего 2020 года должность первого заместителя директора службы занимал Сергей Смирнов, позже освобожденный главой государства от должности по выслуге лет.