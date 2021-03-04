Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в начале июне текущего года. Формат участия российского лидера в мероприятии пока что не определен, однако этот форум невозможно представить без главы государства. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Пока что мы не можем точно сформулировать формат и модальность участия Владимира Путина в пленарной сессии, в других мероприятиях, поскольку эпидемиологическая обстановка на фоне пандемии коронавируса весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата, - отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, Петербургский международный экономический форум является одним из крупнейших саммитов подобного рода в мире. В 2020 году его не проводили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в текущем году мероприятие состоится. Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня.