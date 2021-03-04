В Минздраве заявили об историческом снижении младенческой смертности в РФ

Исторического минимума достигли показатели детской смертности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году показатели младенческой смертности в России достигли исторического минимума. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время совещания по развитию системы здравоохранения Тувы с участием губернатора региона Шолбана Кара-оола.

Мурашко добавил, что исторического минимума достигли и показатели детской смертности. Он отметил, что в Туве динамика младенческой смертности положительная, но все равно остается чуть выше, чем средние показатели по РФ.

Помимо этого, министр здравоохранения напомнил о необходимости формирования "здоровьесберегающего" поведения у граждан, сокращения потребления алкогольной и табачной продукции, а также популяризации здорового образа жизни.

Ранее Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от онкологических заболеваний в России. Он отметил, что онкологическая служба выполняла свои задачи в полном объеме даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции.