Песков напомнил, что Россия уничтожила все свое химоружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия уничтожила все свое химоружие, полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ожидает таких же шагов от своих визави, в том числе от США. Об этом в четверг, 4 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами, комментируя заявление американского Госдепа об условиях отмены санкций против России.

- РФ уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Никакого химического оружия у нашей страны нет. Кстати, мы ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков добавил, что Соединенные Штаты относятся к числу государств, на территории которых остается химическое оружие. На этом фоне обвинения Вашингтона в адрес Москвы выглядят попыткой безуспешно камуфлировать политику на дальнейшее сдерживание российской стороны.

Как сообщал сайт kp.ru, в Государственном департаменте США заявили, что основанием для введенных санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан. Госдеп отметил, что ограничительные меры против РФ могут отменить через год, если Россия выполнит определённые условия, в том числе гарантирует, что не собирается использовать химическое оружие.