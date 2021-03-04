В Тюменской области детально изучат условия работы частных и государственных пансионатов, где проживают инвалиды и пенсионеры

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проанализировать наличие имеющихся в государственной, муниципальной и частной собственности зданий и помещений, отвечающих требованиям пожарной безопасности и возможных для использования СО НКО.

Эту задачу в срок до 1 апреля 2021 года он поставил заместителям, главе Тюмени Руслану Кухаруку, главе Тюменского района Светлане Ивановой на совещании по обеспечению условий функционирования субъектов предпринимательской деятельности, в том числе несанкционированных, оказывающих соцуслуги по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарной форме.

«Пожилых людей становится больше, за ними требуется уход. Мы будем поддерживать предпринимателей, которые готовы качественно оказывать эти услуги населению», – сказал глава региона.

Директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин доложил о проблемах при работе негосударственных организаций, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Тюменской области, и частных пансионатов. По его словам, нарушения пожарной безопасности выявили в областной общественной организации "Будущее начинается сейчас" ("Богадельня") и центре развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие".

10 января 2021 года Моор взял под личный контроль работу ведомств по выявлению частных пансионатов для пожилых людей. "У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль", – подчеркнул он.