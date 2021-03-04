Песков заявил, что Россия уже добилась суверенитета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия уже добилась суверенитета, а большинство стран мира не могут позволить себе "такой роскоши". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия уже добилась суверенитета, а большинство стран мира не могут позволить себе "такой роскоши".

Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Евросоюз теряет суверенитет. Песков отметил, что деятельность главы РФ Владимира Путина внутри страны и на международной арене нацелена на улучшение благосостояния граждан и развитие России. По его мнению, настоящее развитие может быть только в суверенном формате.

- Мы относимся к этому узкому кругу стран, мы уже этого (суверенитета) добились, — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал санкции ЕС и США против России вмешательством в дела страны. Он отметил, что подобные действия вредят отношениям между странами, которые, по его мнению, находятся в "плачевном состоянии".