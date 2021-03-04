Более половины российских компаний продолжают сохранять решим удаленки

Более 50% компаний в России продолжают сохранять удаленный режим для сотрудников Фото: Shutterstock

Исследования онлайн-сервисов показали, что больше половины российских компаний продолжают работать частично или полностью в удаленном режиме. Так, 55% компаний сообщили, что у них до сих пор до 10% сотрудников находятся на удаленке.

20% работодателей рассказали, что у них в полностью дистанционном формате продолжают трудиться 30% сотрудников. А еще у 14% компаний на удаленке остаются до 50% работников, проедает RT.

Кроме того, 6% опрошенных сообщили, что у них удаленно работают до 70% сотрудников, и 5% - что у них дистанционно работает весь штат.

Так же в рамках опроса работодатели рассказали, планируют ли в дальнейшем выводить сотрудников в офис. Оказалось, что 34% работодателей собираются вывести с удаленки всех работников, еще 27% компаний выведут в офис только часть сотрудников, остальных так и оставят трудиться дистанционно.

А вот 8% работодателей заявили, что приняли решение оставить своих работников в удаленном режиме навсегда, передает Москва 24.

Опрос провели аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберКорус». В исследовании приняли участие более тысячи руководителей из разных регионов страны.