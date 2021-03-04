Состояние здоровья Олега Романцева: бывшего тренера «Спартака» перевели из реанимации

Олега Романцева перевели из реанимации в обычную палату после операции на сердце. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Бывшего главного тренера футбольного клуба «Спартак» и сборной России Олега Романцева, накануне перенесшего операцию на сердце, перевели из реанимации в обычную палату. О состоянии здоровья Олега Романцева в четверг, 4 марта, сообщил бывший пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг на своей странице в Twitter.

- Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в обычную палату. Голос у него относительно бодрый. Все это очень радует, однако пока звонками - даже с пожеланиями скорейшего выздоровления - лучше не беспокоить. Пусть выздоровление наступит пораньше, - написал он.

Как сообщал сайт kp.ru, Олег Романцев, которого болельщики считают лучшим тренером в истории «Спартака», попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Накануне ему сделали операцию, которая прошла успешно.

Олегу Романцеву 67 лет. Вместе с клубом «Спартак» он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.