Депутат Смолин предложил приостановить в школах Всероссийские проверочные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин оценил предложение освободить школьников от Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Их учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов общеобразовательных организаций пишут с марта по май.

Парламентарий отметил, что против данных проверок выступают не только родители, но и многие учителя.

- Причем против они по самым разным причинам. Поэтому для начала стоит приостановить Всероссийские проверочные работы, - рассуждает депутат.

Следующим шагом он предлагает провести специальные слушания по данному вопросу и спросить мнения экспертов.

- Может, парламентские слушания по этому вопросу с привлечением и сторонников, и противников для того, чтобы найти какие-то рациональные варианты,- заключил Смолин в беседе с RT.

Ранее предложение поступило от депутата ГД Елены Строковой. Она настаивает на том, что ВПР нужно отменить.

Она обратилась с письмом на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, объяснив неактуальность и неэффективность подобных тестирований.