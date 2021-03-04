Песков объяснил высказывание Путина о «хорьковых» целях Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал «хорьковыми» цели тех, кто втягивает несовершеннолетних россиян в незаконные акции протеста, суицид и другие преступления. Высказывание главы государства в четверг, 4 марта, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президент говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин, которые провоцируют в социальных сетях различные суицидальные наклонности и так далее, кто занимается этой преступной деятельностью, - разъяснил пресс-секретарь президента России.

Как сообщал сайт kp.ru, во время своего выступления на коллегии министерства внутренних дел Владимир Путин сказал, что на втягивание детей в несанкционированные мероприятия необходимо оперативно реагировать. «Кто бы ни пытался использовать детей для достижения своих «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети», - сказал тогда президент РФ.