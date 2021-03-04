Лавров: Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом Фото: REUTERS

Политику Европейского союза в отношении России трудно назвать дружественной, однако российская сторона была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, если Брюссель будет к этому готов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ЕС сознательно разрушил почти всю инфраструктуру отношений с Россией и продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций, а также увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом.

- Они уже дошли до откровенного вмешательства в наши внутренние дела. Между тем, Россия и Евросоюз являются соседями. В наших интересах обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. В некоторых областях наше взаимодействие очень востребовано: здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, которые требуют совместного противодействия. Это весьма солидная взаимовыгодная повестка дня, - отметил Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль».

Напомним, во вторник ЕС ввел санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Под ограничения попали глава СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и руководитель ФСИН Александр Калашников.