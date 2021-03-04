Путин: победить коронавирус можно только усилиями всех стран Фото: REUTERS

Окончательной победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий всех стран на международной арене. Об этом в четверг, 4 марта, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

- Я вчера встречался с иностранцем тут в Кремле. И он сказал мне: «Я удивился, приехав в Москву. Чему? Москва живет!». У нас, говорит, в крупных городах редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто. Мы исходим из того, что только объединяя усилия на международной арене можно добиться победы над ковидом, - отметил российский лидер.

Глава государства отметил, что в России остается много проблем в этой сфере, однако на сегодняшний день стране удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем во многих других государствах.

По словам Владимира Путин, распространение коронавируса в России снижается, но пока еще остается много опасных вызовов, и пандемия носит весьма опасный характер. Работа и поддержка волонтеров по-прежнему необходимы.