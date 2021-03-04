Захарова рассказала, какой Сергей Лавров в жизни и на работе Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, какой глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в работе и в жизни.

- Он выдающаяся личность, уникальный человек. Сочетание высочайшего уровня профессионализма и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наше время, - отметил представитель МИД РФ в шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

Мария Захарова отметила, что для сотрудников министерства жизнь и работа неотделимы.

Она напомнила также, что министр иностранных дел пишет стихи. По мнению Марии Захаровой, поэзия у Сергея Лаврова «настоящая», в сравнении с которой ее собственное творчество — просто хобби.

- В МИД есть давняя традиция творчества, это не только сейчас возникла. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения, Поэзией занимался и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков, - рассказала Захарова.

Представитель ведомства отметила также, что Лавров оценил ее первую песню «Верните память» и посоветовал опубликовать ее как можно скорее.