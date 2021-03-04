Немецкий Uniper завершил финансирование «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий концерн Uniper, который выступает финансовым партнером проекта строительства «Северный поток – 2» не планирует осуществлять финансирование проекта в дальнейшем. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил топ-менеджер Uniper, выступая на онлайн пресс-конференции.

- Мы подтверждаем, что не намерены осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет, - заявил он, отвечая на вопрос об объемах финансирования проекта в будущем.

Топ-менеджер немецкой компании отметил, что концерн не станет раскрывать размер инвестиций, которые были вложены в проект строительства газопровода.

В начала ноября минувшего года была информация о том, что Uniper направил около 700 миллионов долларов на финансирование «Северного потока – 2». Данная сумма не менялась с мая 2020 года.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, о прекращении финансирования проекта также говорили концерны OMV, Shell и Wintershall Dea.

Тем временем трубоукладчик "Академик Черский" присоединяется к стройке "Северного потока 2", о чем сегодня сообщило датское агентство по мореплаванию.