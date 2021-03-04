Специалисты в области экономики назвали сумму поступлений в бюджет от «цифрового налога»

В России могут ввести налог для IT-компаний Фото: Shutterstock

В России могут ввести «цифровой налог». Платить его будут глобальные IT-компании от размещения рекламы и продаж контента российской аудитории.

По мнению эксперта НИУ ВШЭ Владимира Саськова, подобный налог позволит защитить бюджетные интересы страны. При этом в качестве плательщиков стоит рассматривать не только глобальные IT-компании, но и небольшие представители цифрового бизнеса.

На первом этапе новый налог принесет в бюджет страны 50-60 млрд рублей, называет цифру эксперт.

Другие эксперты соглашаются с оценками и добавляют, что целесообразно установить процентное соотношение платежа к обороту компании.

- На первоначальном этапе целесообразно рассмотреть возможность установления процентной ставки, привязанной к обороту компании, - рассуждает декан Финансового университета Вадим Засько.

В свою очередь профессор Российской экономической школы Сергей Измалков уверен, что если ввести 3-процентный налог на онлайн-рекламу, можно заработать около 9 млрд рублей в год.

Эксперты сходятся во мнении, что вопрос введения «цифрового налога» будет решен в ближайшие два-три года.