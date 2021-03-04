Путин сообщил, что в девяти регионах России ещё не приступали к вакцинации

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопросы с логистикой и организацией прививочных пунктов для проведения вакцинации от коронавируса в России существуют. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, уточнив, что в девяти регионах страны ещё не приступали к вакцинации.

«Есть вопросы, связанные даже уже не с производством ... есть проблемы с логистикой, с распределением ... С организацией прививочных пунктов есть. В некоторых субъектах федерации пока еще, по-моему, в 9 субъектах вообще не приступали даже к вакцинации», - сообщил российский лидер в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Как отметил российский лидер, региональные власти быстро реагируют на возникшие проблемы с вакцинацией от коронавируса

Как писал сайт kp.ru, глава государства также сообщил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили оба компонента прививки от коронавируса, примерно с только же сделали первый укол.

«Мы будем развивать это дальше», - добавил президент.