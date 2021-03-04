Аналитик предсказал рост доллара и евро до конца недели

Аналитик предсказал ослабление рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль уверенно себя чувствует на текущей недели. Валюта даже смогла позитивно отреагировать на объявление новых персональных санкций со стороны США. Однако несмотря на все это, внешние факторы не дают пока возможности делать позитивные прогнозы. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«На долговых рынках продолжается рост доходностей американских госбумаг, что делает их сравнительно более привлекательными относительно аналогов из развивающихся стран. Несмотря на более высокие ставки в таких странах, как Россия, Турция или Бразилия, часто капиталы начинают утекать с их долговых рынков, оказывая давление на валюту в подобных условиях», - цитирует аналитика «Российская газета».

Специалист добавил, что в кратковременной перспективе USD/RUB остается на траектории роста, и может уйти в область 76, а EUR/RUB - в область выше 92.

Напомним, ранее Центробанк опубликовал курсы валют на 5 марта. В пятницу курс доллара от ЦБ составит 73,78 рубля, а евро - 88,94 рубля, пишет «Свободная пресса».