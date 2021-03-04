Синоптик сообщил, что россияне пережили аномально холодную зиму Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году россияне пережили аномально холодную зиму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что средняя температура была на два - четыре градуса ниже нормы.

«На два - четыре (градуса) зима оказалась ниже нормы. От западных границ нашей страны до Якутии... А на севере по-прежнему температурный фон выше нормы», - приводит РИА Новости слова специалиста.

По словам синоптика, аномальное тепло на севере связано с глобальным потеплением. Между тем, как отметил Вильфанд, февраль текущего года оказался аномально холодным на территории России.

«Наконец-то средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на Азиатской территории России», - сказал эксперт, отметив, что ничего подобного не было после аномально холодной зимы 2011 года.

Вильфанд добавил, что в арктических регионах, напротив, было теплее обычного.

Напомним, ранее Вильфанд сообщил, что в субботу, 6 марта 2021 года, аномальное похолодание ожидает жителей Москвы и регионов северо-запада России, а позже оно распространится на всю европейскую часть страны.