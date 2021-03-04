Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил увеличение подъемные для молодых специалистов, уезжающих на село

Губернатор Василий Орлов считает материальную поддержку молодых специалистов одной из главных мер привлечения кадров на село. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области увеличат сумму подъемных для молодых специалистов, уезжающих работать на село. Теперь выпускники колледжей и вузов смогут получить до 800 рублей из областного бюджета. Меры поддержки, призванные решить проблему с профессиональными кадрами в сельской местности, поддержал губернатор региона Василий Орлов.

Глава Приамурья 4 марта принял участие в заседании общественного совета при Минсельхозе региона, на котором обсуждались главные проблемы агропромышленного комплекса.

- У нас сегодня достаточно много мер поддержки сельского хозяйства, мы готовы расширять этот спектр, - подчеркнул Василий Орлов. - С 2019 года в Приамурье действует нулевая квота на использование иностранной рабочей силы в сфере сельского хозяйства, и этот запрет продолжит действовать. Безусловно, мы обязаны готовить свои кадры, иначе рано или поздно столкнемся с их колоссальной нехваткой. Перед нами сейчас стоит стратегическая задача, и мы не просто идем на запрет иностранных рабочих, но и готовы всячески поддержать подготовку наших специалистов.

Финансовая поддержка из областного бюджета — весомый стимул для молодых специалистов, пожелавших связать свою жизнь с селом. Сейчас выпускники колледжей и вузов получают материальную поддержку в размере 150 тысяч рублей. Областные власти решили увеличить сумму подъемных и ввести дифференциацию в зависимости от района, куда отправляется работать выпускник.

- Если молодой специалист, закончивший колледж или вуз, едет в северные территории, он сможет получить единовременно 800 тысяч рублей, в центральные районы – 400 тысяч, в южные – 200 тысяч рублей. Такая разница очень легко объясняется: ведь желающих работать в южных районах в разы больше, чем тех, кто отправился бы в центральные территории, и в десятки раз больше, чем желающих ехать в северные, - рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

После того, как региональный Минсельхоз подготовит необходимый пакет документов, проект рассмотрит Законодательное собрание области.

Участники заседания обсудили вопросы образования будущих аграриев. В 2020 году на базе Амурского аграрного колледжа были открыты пять современных мастерских. Благодаря им колледж получил сертификат Центра проведения демонстрационного экзамена по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». В декабре прошла первая промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена. В 2021 году колледж планирует получить сертификаты Центра проведения демонстрационного экзамена и по другим специальностям.