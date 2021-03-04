Член РАН объяснил, почему взрыв корабля Starship нельзя считать неудачей

SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров Фото: REUTERS

Эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин объяснил, почему нельзя назвать неудачей взрыв корабля Starship во время последних испытаний. Он отметил, что сейчас ведется работа над созданием принципиально нового вида ракетной техники.

Сравнивать новые разработки с уже существующими ракета-носителями некорректно.

- Складывается впечатление о высокой аварийности и неудачах Илона Маска. Так кажется потому, что за последние 60 лет мы привыкли к высокой надежности ракет-носителей. Она на уровне 98%, - рассказывает Ионин.

Честно будет сравнивать новые разработки с проектами 1950 годов, когда Сергей Королев и Вернер фон Браун были в начале пути.

- Тогда аварии тоже случались часто. И никто не удивлялся, что успешным был один из 10 спутников, - заключил академик в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что у Илона Маска есть большое конкурентное преимущество – его команда за 15 лет научилась решать сложнейшие задачи ракетостроения. Скорее всего, ему удастся создать принципиально новую ракетную технику.

- Если удастся, то на космическом рынке он будет побеждать не только за счет низкой цены, а и за счет принципиально иного качества, как автомобили потеснили повозки, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship. Летные испытания прошли хорошо, но спустя несколько минут после приземления корабль взорвался.