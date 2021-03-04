Путин может провести "Прямую линию" в 2021 году раньше

Владимиру Путину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенту России Владимиру Путину предложили провести «прямую линию» в этом году пораньше. Российский лидер сказал, что подумает.

«Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю», - заявил глава государства на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Российский лидер также поблагодарил тех, кто помогает обработать сотни тысяч запросов, поступающих для Прямой линии, отметив, что это помощь не столько главе государства, сколько тем людям, которые к нему обращаются, а для волонтеров, по его словам, это возможность получить направление для реальной работы.

«Когда реальные обращения приходят к главе государства, то ясно, что у людей наболело. На миллионы вопросов даже при помощи моих помощников, сотрудников и даже сил правительства ответить просто нереально, а когда включаются в эту работу тысячи людей, тогда становится очевидным, что это можно сделать», - заявил российский лидер.

Напомним, 16-я пресс - конференция российского лидера состоялась 17 декабря 2020 года. Прямая линия проходила в обновленном формате из-за пандемии коронавируса и длилась дольше, чем годом раннее - 4 часа 29 минут, однако так и не стала самой долгой.