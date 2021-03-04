Захарова: РФ примет жесткие меры, если ФРГ будет препятствовать работе российских журналистов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва может принять жесткие меры в отношении немецких СМИ, если Германия будет препятствовать работе российских журналистов. Такое заявление сделала официальны представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование ... медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации», - сказала дипломат.

Напомним, ранее Захарова прокомментировала новый антироссийские санкции Евросоюза, отметив, что таким способом Брюссель пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Как писал сайт kp.ru, 2 марта, как сообщал сайт KP.ru, Евросоюз ввёл санкции против российских силовиков, причастных к давлению на российского политика Алексея Навального и к его уголовному наказанию.