Наши девушки - вторые в женской эстафете на ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России выиграла очередную медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Наши девушки стали вторыми в эстафете 4 по 5 километров. Выше нас оказалась команда Норвегии, позади - сборные Финляндии и США.

В составе нашей команды бежали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Всю гонку наши держались близко к сборной Норвегии, которая в итоге добилась победы. В итоге на финише разрыв составил 26,6 секунды. "Бронза" - сборной Финляндии. В финишном створе Криста Пярмякоски опередила американскую лыжницу. Золотые медали завоевали у сборной Норвегии выиграли Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.

Для сборной России это - третья медаль на чемпионате мира. Ранее Александр Большунов стал первым в скиатлоне. А в командном спринте Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место. Это - первое "серебро" россиян на турнире. Завтра, 5 марта, пройдет очередная гонка на чемпионате мира. На старт эстафеты 4 по 10 километров выйдут мужчины. А для женщин турнир завершится послезавтра - в субботу, 6 марта, состоится гонка на 30 километров с общего старта.