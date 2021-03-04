Зампред ГД Игорь Ананских объяснил, почему «Северный поток-2» будет достроен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме объяснили, почему сомнений в успешном завершении строительства «Северного потока-2» остается все меньше.

По словам заместителя председателя Госдумы Игоря Ананских, никаких предпосылок для иного развития ситуации пока нет.

- На самом деле рисков мы тоже никаких не видим. Идет плановое достраивание подводной части газопровода, оно должно закончиться в ближайшие пару месяцев, - отметил депутат в беседе с Rt.

Он полагает, что совсем скоро начнутся технические прокачки. Это будет свидетельствовать о завершающей стадии проекта.

-«Северный поток-2» выгоден как российской стороне, так и европейским партнерам, которые получат дешевый газ. В успешном завершении проекта заинтересован и консорциуму компаний, который будет получать прибыль... Это выгодно всем и, с большой долей вероятности, проект будет завершен, - заключил депутат.

Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может участвовать в строительстве газопровода «Северный поток – 2», покинуло немецкий порт Висмар после почти полутора месяцев ожидания. Экипаж присоединится к укладке труб «Северного потока – 2», пишет газета "Известия".