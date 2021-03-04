Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной в пандемию Москве

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду, 3 марта, в Кремле встретился с иностранным знакомым и коллегой, имя которого называть не стал. По его словам, иностранец, приехавший в Россию по делам, поделился своими впечатлениями о Москве и был поражён тем, что столица «живет», несмотря на пандемию коронавируса.

Российский лидер на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поделился с молодыми людьми впечатлениями своего собеседника от увиденного в столице.

«Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», - приводит российский лидер свой разговор с иностранцем.

Напомним, переехавший в Россию француз объяснил, почему не хочет возвращаться на родину. Французский бизнесмен отметил, что в России более мягкие ограничения из-за ситуации с коронавирусом.