Суд отменил приговор врачу Мисюриной, осужденной за смерть пациента Фото: Андрей МИРЕЙКО

В четверг, 4 марта, Мосгорсуд отменил приговор врача-гематолога Елены Мисюриной, которая ранее получила два года колонии по делу о смерти пациента. Суд принял решения закрыть уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Елены ... отменен, уголовное дело прекращено ... в связи с отсутствием состава преступления», - приводит РИФ Новости заявление суда.

Приговор Мисюриной был вынесен почти три года назад, однако дело вернули в прокуратуру для устранения недостатков. В середине декабря 2020 года это решение отменил Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, Мисюрина была приговорена к двум годам колонии за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Гематолог проводила мужчине процедуру трепанобиопсии (взятие костного мозга), а через четыре дня пациент скончался уже в другой больнице. Вскрытие проводил эксперт, не имеющий лицензии, однако в гибели обвинили именно Мисюрину, которая якобы задела кровеносные сосуды.