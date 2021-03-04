Россияне рассказали, в какие города поедут на праздничные выходные в марте 2021 Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru назвали самые популярные направления, куда россияне планируют поехать на предстоящих выходных с 6 по 8 марта.

В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Стамбул. Количество бронирований отелей в данных городах увеличилось в несколько раз.

Например, показатели по турецкой столице выросли на 70%, в сравнении с мартом 2020 года.

Несмотря на высокий интерес к иностранному городу, большинство туристов все же предпочитают провести выходные в России. В среднем за номер на двоих в указанные даты платят 4 300 рублей в сутки. Это на 30% выше, чем годом ранее.

Цены на гостиницы в праздничные выходные в России:

Екатеринбург – 2 тысячи рублей/сутки,

Краснодар - 2,2 тыс. руб,

Ярославль – 2,5 тыс.руб,

Казань - 2,5 тыс. руб,

Санкт-Петербург - 3,6 тыс. руб,

Иркутск - 3,9 тыс. руб,

Калининград - 4 тыс. руб,

Москва - 4,1 тыс. руб,

Сочи – 4,1 тыс.руб.

А вот за отдых в эти даты на Красной Поляне придется заплатить на порядок дороже. Сутки в отеле обойдутся в 14 тысяч рублей. Даже номера за границей будут стоить дешевле, пишет газета "Известия".

Цены на гостиницы в праздничные выходные за границей:

Хургада - 5,4 тыс. рублей за ночь

Шарм-эш-Шейх - 5,5 тыс. руб,

Анталья - 5,6 тыс. руб,

Стамбул - 7,5 тыс. руб,

Дубай - 10,7 тыс. руб.

Тем временем, цены на авиабилеты начали постепенно расти. Пока подорожание затронуло иностранные направления, стоимость перелета по России остается прежней.

Эксперты полагают, что подорожания внутренних перелетов стоит ждать по мере приближения туристического сезона, сообщает телеканал "360".