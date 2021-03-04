Строительство "Северного потока-2 " продлено до конца сентября Фото: REUTERS

Строительство газопровода «Северного потока-2» в водах Дании продлили до конца сентября. Такое заявление седлало датское Морское управление (DMA).

Как отмечается на сайте ведомства, оператор проекта Nord Stream 2 AG уведомил, что к трубоукладчику «Фортуна» присоединится «Академик Черский». DMA уточняет, что работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм, и движение судов в данном районе будет ограничено

«Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) - 7)», - говорится в заявлении.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что судно «Академик Черский» вышел из порта Висмар в район Калининграда для испытаний, после чего приступит к трубоукладочным работам, которые он будет вести в исключительной экономической зоне Дании.