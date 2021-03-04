Дмитрий Азаров дал особое поручение депутатам Госдумы

Дмитрий Азаров обсудил с коллегами интересные проекты, которыми займутся в Самарской области Михаил Горюнов. Фото: Правительство Самарской области

Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Государственной думы от региона и членами кабинета министров. Основной темой для обсуждения стали вопросы социально-экономического развития губернии. Губернатор похвалил коллег за то, что в условиях сложного 2020 года они смогли выполнить почти все обязательства.

- Колоссальная поддержка была оказана из федерального бюджета. Самарская область твердо входит в число регионов с наиболее успешной реализацией национальных проектов. У нас только по 5 показателям из 187 не достигнуты плановые значения. Результаты отмечаются на федеральном уровне, - отметил Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, на днях в областной бюджет приняли очередные поправки. Он будет пополнен средствами из федеральной казны. Дополнительные деньги будут направлены на исключительно важные вещи - переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарств для лечение пациентов с Covid-19, строительство и ремонт дорог. Поддержка оказана по важнейшим инфраструктурным объектам, таким как, например, мосты через реки Самара и Сок и трасса "Тольятти-Ягодное".

- Мне очень важно, чтобы вы все, объединив усилия, представляли в Москве положительные результаты работы региона, достижения показателей национальных проектов. Это влияет на инвестиционную привлекательность. Вы – защитники интересов Самарской области, – подчеркнул руководитель региона. – Вы – авторитетные люди, участвуете в различных мероприятиях, событиях в жизни страны, и видите направления развития новых технологичных производств, отраслей, а также – потенциальных инвесторов, готовых реализовывать проекты. Давайте вместе работать над тем, чтобы максимально приземлять перспективные новые проекты на Самарской земле.

Интересные идеи уже есть, так, заместитель председателя Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев предложил организовать встречу с широким кругом инвесторов из Германии. Сделать это можно в Самарской области. Дмитрий Азаров уже дал поручение первому вице-губернатору Виктору Кудряшову подготовить соответствующие предложения.

Также Владимир Гутенев предложил подготовить проекты на строительство общежитий для вузов. Это актуально и вполне может быть реализовано в Год науки и технологий, который утвердил президент России Владимир Путин.

Конечно, участники встречи обсудили и борьбу с коронавирусом. В Самарскую область поставлено 128 232 дозы вакцины "ГамКовидВак". Еще 33100 доз вакцины поступят в губернию на следующей неделе. Прививочная кампания важна и регион готовится к ней заранее.