Путин рассказал, как в студенческие годы дежурил ночами у палаты заболевшего преподавателя

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами рассказал, как в студенческие годы дежурил ночами у палаты заболевшего преподавателя. Российский лидер вспомнил этот случай после того, как ему сообщили о молодом человеке, три недели дежурившим в больнице рядом с тяжелобольным ребенком.

«У нас … Филипп Гулин, волонтер, он три недели прожил в обсервации, не отходя от тяжелого ребенка, потому что ему требовались особая забота и уход 24 на 7», - сообщила Екатерина Жаркова, волонтер петербургского психоневрологического интерната №3.

Президент похвалил молодого человека и поделился своим опытом.

«Я когда в университете учился, у нас заболел преподаватель, который преподавал нам логику. И мы дежурили у него по ночам с друзьями. Даже ночь провести в больницу - нагрузка. А три недели - молодец молодой человек», - сказал российский лидер.

Напомним, в четверг, 4 марта, президент России поздравил волонтеров движения «Мы вместе» с годом совместной работы, который пришелся на период пандемии коронавирусной инфекции. Российский лидер отметил, что испытал сильные эмоции, когда наблюдал за работой волонтеров, уточнив, что ему было особенно приятно, что помощь движению оказали десяти тысяч компаний.