Путин назвал блестящей идею о присвоении улица имен героев войны

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал блестящей идею о присвоении имен героев Великой Отечественной войны улицам и площадям в российских городах, подчеркнув, что с реализацией этой инициативы не стоит ждать.

«Хочу сказать, что это блестящая инициатива с вашей стороны ... по поводу присвоения имен наших героев Великой Отечественной войны соответствующим улицам, площадям и прочее. Думаю, вы правы: не нужно нам переносить в нашу светскую жизнь принципы Русской православной церкви и церковной жизни, когда причисление к лику святых требует определенного времени после кончины того или иного человека, церковного деятеля», - заявил российский лидер в ходе встречи с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе», один из которых выступил с инициативой давать названия улицам, носяших сегодня непримечательные, «безымянные» названия имена героев.

Глава государства отметил, что и сегодня российское общество пользуется результатами победы, указав на то, что россияне сохранились как нация, этнос, а нынешнее поколение имеет возможность растить своих детей.

Комментируя сроки, когда можно будет присвоить имена героев улицам российских городов, Путин предложил приниматься это решение на муниципальном уровне, уточнив, что «эти формальные ограничения имеют под собой основания», но предложив сделать исключение для героев ВОВ.