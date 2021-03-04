Захарова рассказала о своем увлечении из детства

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о своем увлечение из детства. Оказалось, что это кукольный дом.

Дипломат сообщила, как самостоятельно сделала эскиз кукольного дома, который позже заказала в мастерской.

«Маленькая мебель, интерьеры. Я нарисовала эскиз и мне его сделали в мебельной мастерской. Он 1,20 с мансардой, открываются двери, окна, шторы, есть крыша. Там есть свет. Я после института заказала, сделала такой подарок. Все нарисовала, книги для этого специальные смотрела», - рассказала представитель МИД РФ в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

По ее словам, денег в то время не было тогда, поскольку это был только первый год работы.

«Я копила, копила. А когда пришла в мастерскую, меня спросили: - "Это вы дом для попугайчиков делаете?", - "Для себя"», - рассказала она, отметив, что в итоге мастера так увлеклись и работа растянулась на два месяца.