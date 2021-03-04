Президент Эстонии призвала страны Запада принять Россию «такой, какая она есть»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскрыла дилемму в построении отношений между Россией и Европейским союзом, а также призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией.

«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я - за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача - работать с этими трудными вопросами», — сказала эстонский лидер в интервью латвийскому порталу LTV.

Как отметила Кальюлайд, Западу необходимо принять Россию «такой, какая она есть». По ее словам, это даст возможность больше понимать друг друга. Как пример сотрудничества Москвы и Брюсселя глава Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, а также обмен студентами. «Но и в таких случаях всегда нужно помнить о том, что нужно говорить о ситуации в Украине, Белоруссии», — добавила она.

Напомним, накануне правящая партия ФРГ предложила облегчить визовый режим с Россией. Облегчение визового режима рассматривается в первую очередь для расширения молодежных обменов между странами.