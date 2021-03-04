Более 70% украинцев считают, что жизнь становится хуже с каждым новым президентом Фото: REUTERS

Большинство украинцев считают, что жизнь в стране ухудшается с каждым новым президентом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

По данным опроса, 71,4 процента опрошенных считают, что с каждым следующим президентом жизнь в стране становится хуже. В декабре прошлого года такое мнение высказали 70,1 процент респондентов. Противоположную позицию занимают 21,3 процент (в декабре - 22,4 процент), а 7,3 процента затруднились ответить.

Как полагают 60,3 процента опрошенных, независимо от личности следующего президента, политик будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, (в декабре таких было 61,1 процента), противоположного мнения придерживаются 30 процентов (в декабре - 29,1 процента).

Больше половины опрошенных (66,5 процента) назвали политический раскол, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов главной причиной отсутствия реформ, не согласны с такой точкой зрения 22,7 процента.

Опрос проводился с 15 по 25 января среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 3014 жителя страны.