В Турции разбился военный вертолет: девять человек погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 4 марта, военный вертолет разбился на востоке Турции. В результате происшествия погибли девять человек и четверо ранены. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Как уточнили в военном ведомстве с вертолетом, который вылетел из Бингёля в Татван в 13.55 по московскому времени, прервалась связь примерно через 30 минут. На поиски воздушного судна были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

«В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», - приводит РИА Новости заявление министерства.

О причинах катастрофы на данный момент не сообщается.

Напомним, в начале февраля, во французских Альпах близ популярного горнолыжного курортного города Куршевель разбился вертолет. На борту находились пять человек. В результате происшествия погибли два человека.