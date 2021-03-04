Большинство россиян назвали Ротару, Пугачёву и Матвиенко образцом женщины Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лучшими представительницами прекрасного пола россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко. Такие данные приводит опрос ВЦИОМ, приуроченный к Международному женскому дню.

«Настоящей женщиной в глазах россиян является Алла Пугачева (6%). Также могут претендовать на это звание София Ротару (3%) и Валентина Матвиенко (3%)», - сообщили во ВЦИОМе.

Согласно результатам исследования, больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. О таких качествах сообщило 27 процентов респондентов. Как отмечается больше всего их отмечали женщины -31 процент. На втором месте находятся красота и привлекательность, которые отметили 20 процентов респондентов. Об этих качествах чаще говорили мужчины (29 процентов). Тройку замыкают интеллект, ум и образованность – 19 процентов.

Также опрошенные упоминали такие качества, как честность и искренность (18 процентов), верность и преданность (18 процентов), семейность и умение быть хорошей матерью (14 процентов).

Как отмечали респонденты, настоящая женщина должна беречь семейный очаг (32 процентов), заниматься воспитанием детей (21 процентов), быть хозяйкой (17 процентов), а также проявлять доброту и заботу (10 процентов).