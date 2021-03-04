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Генерал сухопутных войск Турции погиб при крушении вертолета

Воздушное судно, потерпевшие крушение, принадлежало командованию сухопутных войск
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Генерал сухопутных войск Турции погиб при крушении вертолета

Генерал сухопутных войск Турции погиб при крушении вертолета

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении военного вертолета на востоке страны. Об этом сообщил глава регионального отделения в Элязыге Партии национального движения Семих Ышыквер.

Уточняется, что воздушное судно, потерпевшие крушение, принадлежало командованию Сухопутных войск.

Как писал сайт kp.ru, крушение вертолета произошло в четверг, 4 марта. В результате происшествия погибли девять человек и четверо ранены. В Министерстве обороны Турции сообщили, что с вертолетом, который вылетел из Бингёля в Татван прервалась связь примерно через 30 минут. После чего не поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность воздушного судна.

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