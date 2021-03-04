Для WhatsApp Web стали доступны видеозвонки Фото: REUTERS

Для компьютерной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки.

Как передает издание Engadget со ссылкой на заявление компании, теперь звонки могут осуществлять пользователи WhatsApp для компьютеров Windows и Mac. Как уточняется, голосовые и видеозвонки в мессенджере для компьютера работают как в портретной, так и в альбомной ориентации, всегда отображаясь поверх других открытых приложений.

Компания тестировал данную функцию с конца прошлого года, когда некоторые пользователи мессенджера получили возможность пользоваться звонками в бета - режиме. На данный момент доступны только вызовы между двумя пользователями. Однако, компания, возможно, расширит функционал, сделав групповые голосовые и видеозвонки.

По словам разработчиков мессенджера, за последний год количество людей, разговаривающих друг с другом через приложение, значительно увеличилось.

«Поскольку так много людей по-прежнему живут отдельно от своих близких и приспосабливаются к новым способам работы, мы хотим, чтобы общение в WhatsApp было максимально приближенным к личному», — заявили в компании.

Напомним, ранее появилась информация, что WhatsApp намерен ограничить аккаунты за отказ принять новые правила мессенджера. Пользователи смогут игнорировать новые условия конфиденциальности до 15 мая.