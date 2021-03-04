Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Казахстана

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Минобороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Как уточнили в министерстве, в ходе телефонного разговора Шойгу и Ермекбаевым обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, главы военных ведомств обсудили совместные мероприятия боевой подготовки, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Напомним, в конце глава российского министерства обороны провел телефонные переговоры с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе телефонного разговора главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе и миссию российских миротворцев, которые были направлены в регион, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес двух государств.