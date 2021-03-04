В РФПИ рассчитывают, что к июню около 40 млн россиян будут привиты «Спутником V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассчитывает, что к июню текущего года около 40 миллионов россиян будут вакцинированы от коронавирусной инфекции «Спутником V».

Дмитриев отметил, что вакцинацию проведут всем, кто этого желает.

«К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», - заявил глава фонда в интервью телеканалу CNN.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили оба компонента прививки от коронавирусной инфекции, и примерно столько же сделали первый укол. «Мы будем развивать это дальше», - отметил российский лидер.

Глава государства также сообщил, что на сегодняшний день есть девять регионов страны, где ещё не приступали к вакцинации. Однако, по его словам, вопросы с логистикой и организацией прививочных пунктов для проведения вакцинации от коронавируса в России существуют, но региональные власти быстро реагируют на возникшие проблемы.